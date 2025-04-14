"Помилка, але не випадковість": сенатор США відповів на заяву Трампа про Суми

"Президент Трамп має рацію. Це була серйозна помилка, але не випадковість. Це була жахлива помилка, але це не був нещасний випадок. Є помилка в тому, що Росія ніколи не повинна була цього робити. Росія не повинна була нападати на мирне населення у Вербну неділю", - заявив Кейн.

Сенатор не вважає, що росіяни можуть стверджувати, ніби удар по центру Сум був просто нещасним випадком.

"Насправді росіяни не стверджують, що це був нещасний випадок. Вони стверджували, що зробили це навмисно з причини, яка мені здається цілком підозрілою. Якщо ви подивитеся на обставини нещодавніх нападів Росії на цивільне населення, то вони відбуваються у неділі в містах, де розташовані дитячі майданчики, дитячі лікарні, люди йдуть на богослужіння", - додав сенатор.

На думку демократа, російська армія добре знала, що робила, коли вдарила по Сумах.

"Я не думаю, що ви можете дати їм перевагу будь-якого припущення, що це був нещасний випадок. Вони знають, що роблять, і це викликає реальні питання щодо їх добросовісності в цей період, коли ми повинні обговорювати припинення вогню", - наголосив Кейн.

Ракетний удар РФ по Сумах

Нагадаємо, вранці 13 квітня війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами. Дана атака була по центру міста, а відбулась вона у велике свято Вербна неділя. Обстріл був у той момент, коли вулиці були заповнені людьми, що призвело до значних жертв серед мирного населення.​

За останніми даними, загинуло щонайменше 35 осіб, серед них є діти, а кількість поранених вже сягнула до 117 осіб, включаючи 15 дітей. Також повідомлялося, що найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.