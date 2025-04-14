"Ошибка, но не случайность": сенатор США ответил на заявление Трампа о Сумах

"Президент Трамп прав. Это была серьезная ошибка, но не случайность. Это была ужасная ошибка, но это не был несчастный случай. Есть ошибка в том, что Россия никогда не должна была этого делать. Россия не должна была нападать на мирное население в Вербное воскресенье", - заявил Кейн.

Сенатор не считает, что россияне могут утверждать, будто удар по центру Сум был просто несчастным случаем.

"На самом деле россияне не утверждают, что это был несчастный случай. Они утверждали, что сделали это намеренно по причине, которая мне кажется вполне подозрительной. Если вы посмотрите на обстоятельства недавних нападений России на гражданское население, то они происходят в воскресенье в городах, где расположены детские площадки, детские больницы, люди идут на богослужение", - добавил сенатор.

По мнению демократа, российская армия хорошо знала, что делала, когда ударила по Сумам.

"Я не думаю, что вы можете дать им преимущество какого-либо предположения, что это был несчастный случай. Они знают, что делают, и это вызывает реальные вопросы относительно их добросовестности в этот период, когда мы должны обсуждать прекращение огня", - подчеркнул Кейн.

Ракетный удар РФ по Сумам

Напомним, утром 13 апреля войска РФ нанесли двойной ракетный удар по центру города Сумы, применив баллистические ракеты с кассетными боеприпасами. Данная атака была по центру города, а состоялась она в большой праздник Вербное воскресенье. Обстрел был в тот момент, когда улицы были заполнены людьми, что привело к значительным жертвам среди мирного населения.

По последним данным, погибло по меньшей мере 35 человек, среди них есть дети, а количество раненых уже достигло 117 человек, включая 15 детей. Также сообщалось, что больше всего жертв было в троллейбусе, который проезжал мимо места взрыва.