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Помічника начальника Подільського РТЦК у Києві арештували за підозрою у хабарництві

Вівторок 29 жовтня 2024 15:16
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Помічника начальника Подільського РТЦК у Києві арештували за підозрою у хабарництві Фото: Помічника начальника Подільського РТЦК у Києві арештували за підозрою у хабарництві (facebook.com/vpcru)
Автор: Валерія Поліщук

Київська спеціалізована прокуратура повідомила про підозру помічнику начальника Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) з правової роботи у вимаганні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спецпрокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, підозрюваний отримав хабар від адвоката в розмірі 25 тисяч гривень та 4 тисячі доларів за обіцянку не притягувати клієнта адвоката до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також за постановку на облік, що дозволило б уникнути мобілізації.

Чоловіку інкримінують зловживання службовими повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди та вимагання (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Підозрюваного затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 212 тисяч гривень.

Фото: Помічника начальника Подільського РТЦК у Києві арештували за підозрою у хабарництві (facebook.com/vpcru)

Нещодавно повідомили про підозру п'ятьом працівникам ТЦК Тернопільської області, які "вибивали" хабарі у військовозобов'язаних.

Крім того, на хабарі викрили начальника Тернопільского РТЦК, який вимагав талони на пальне за відстрочку.

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