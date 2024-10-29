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Помощник начальника Подольского РТЦК в Киеве арестован по подозрению во взяточничестве

Вторник 29 октября 2024 15:16
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Помощник начальника Подольского РТЦК в Киеве арестован по подозрению во взяточничестве Фото: Помощника начальника Подольского РТЦК в Киеве арестовали по подозрению во взяточничестве (facebook.com/vpcru)
Автор: Валерия Полищук

Киевская специализированная прокуратура сообщила о подозрении помощнику начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК) по правовой работе в вымогательстве неправомерной выгоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры по обороне Центрального региона.

По данным следствия, подозреваемый получил взятку от адвоката в размере 25 тысяч гривен и 4 тысячи долларов за обещание не привлекать клиента адвоката к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, а также за постановку на учет, что позволило бы избежать мобилизации.

Мужчине инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями с целью получения неправомерной выгоды и вымогательство (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Подозреваемого задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 212 тысяч гривен.

Фото: Помощник начальника Подольского РТЦК в Киеве был арестован по подозрению во взяточничестве (facebook.com/vpcru)

Недавно сообщили о подозрении пяти работникам ТЦК Тернопольской области, которые "выбивали" взятки у военнообязанных.

Кроме того, на взятке разоблачили начальника Тернопольского РТЦК, который требовал талоны на горючее за отсрочку.

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Киев ТЦК
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