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Помічник Залужного загинув внаслідок нещасного випадку, - джерела

Понеділок 06 листопада 2023 21:50
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Помічник Залужного загинув внаслідок нещасного випадку, - джерела Фото: Геннадій Частяков, помічник головнокомандувача ЗСУ (відкриті джерела)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Левицький

Помічник головнокомандувача Збройних сил України Геннадій Частяков, найімовірніше, загинув унаслідок нещасного випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, причиною смерті став вибух гранати.

"З ймовірністю 99,9% - це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні", - наголосили у правоохоронних органах.

Джерела уточнюють, що слідство триває, але підстав для того, щоб говорити про замах чи російський слід, немає.

Загибель Частякова

Нагадаємо, сьогодні, 6 листопада, увечері стало відомо про те, що у селі Чайки Київської області загинув помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков. Його 13-річний син отримав тяжкі поранення.

Поліція прибула на місці події. При цьому відкрито кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Сам Залужний вже відреагував на загибель свого помічника. Генерал зазначив, що Частяков загинув у день свого народження - в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

Усі деталі трагедії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Київська область Валерій Залужний Збройні сили України Вибух
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