Помощник Залужного погиб в результате несчастного случая, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой источники в правоохранительных органах.

По данным источников, причиной смерти стал взрыв гранаты.

"С вероятностью 99,9% - это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении", - подчеркнули в правоохранительных органах.

Источники уточняют, что следствие продолжается, но оснований для того, чтобы говорить о покушении или о российском следе, нет.

Гибель Частякова

Напомним, сегодня, 6 ноября, вечером стало известно о том, что в селе Чайки Киевской области погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения.

Полиция прибыла на месте происшествия. При этом открыто уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

Сам Залужный уже отреагировал на гибель своего помощника. Генерал отметил, Частяков погиб в день своего рождения - в одном из подарков сработало взрывное устройство.

Все детали трагедии можете узнать в материале РБК-Украина.