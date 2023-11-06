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Помощник Залужного погиб в результате несчастного случая, - источники

Понедельник 06 ноября 2023 21:50
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Помощник Залужного погиб в результате несчастного случая, - источники Фото: Геннадий Частяков, помощник главнокомандующего ВСУ (открытые источники)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Геннадий Частяков, вероятнее всего, погиб в результате несчастного случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой источники в правоохранительных органах.

По данным источников, причиной смерти стал взрыв гранаты.

"С вероятностью 99,9% - это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении", - подчеркнули в правоохранительных органах.

Источники уточняют, что следствие продолжается, но оснований для того, чтобы говорить о покушении или о российском следе, нет.

Гибель Частякова

Напомним, сегодня, 6 ноября, вечером стало известно о том, что в селе Чайки Киевской области погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения.

Полиция прибыла на месте происшествия. При этом открыто уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

Сам Залужный уже отреагировал на гибель своего помощника. Генерал отметил, Частяков погиб в день своего рождения - в одном из подарков сработало взрывное устройство.

Все детали трагедии можете узнать в материале РБК-Украина.

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