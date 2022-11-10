Помічник держсекретаря США з главою ДТЕК відвідав український павільйон на COP-27

Помічник державного секретаря США і координатор зусиль країн G7 з допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими терористичними атаками Джеффрі Пайетт разом з гендиректором ДТЕК Максимом Тімченком відвідав український павільйон на конференції ООН зі зміни клімату в Шарм-ель-Шейху (СОР-27).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

На Кліматичній конференції ООН український павільйон був представлений вперше.

Він організований Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України за підтримки Європейського Союзу, уряду Німеччини, UNDP, UN Global Compact, ДТЕК, Epam та UNITED24.

"Українське суспільство і український уряд віддані тому, щоб використати цей момент також для енергетичної трансформації, щоб бути впевненими, що росія ніколи більше не зможе використовувати енергетику як зброю. Сполучені Штати та американський народ віддані підтримувати Україну, як сказав Президент Байден, стільки, скільки буде потрібно. Енергетичний аспект є центральним для цієї підтримки", - заявив Джеффрі Пайетт під час відвідин українського павільйону.

За словами Тімченка, Україна повинна відіграти ключову роль у побудові нової системи енергетичної безпеки Європи, вільної від російського шантажу.

"Україна має зіграти визначальну роль в оновленій системі європейської енергетичної безпеки, вільної від шантажу москви. Ми повністю готові до відновлюваної енергетики майбутнього, зосередженій на сонячній, вітровій, водневій генерації. І створення першого українського павільйону саме в часи війни є найкращим доказом цієї рішучості", - додав Тімченко.

Він також зазначив, що для ДТЕК ключовим наразі є якнайшвидше зупинити енергетичний тероризм росії, відновити мережі і обладнання, аби забезпечити електропостачання населенню та українському бізнесу.

Водночас компанія не відмовляється від своїх декарбонізаційних планів, цілей відходу від вугілля і повного переходу на відновлювальні та чисті джерела енергії.