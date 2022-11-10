Помощник госсекретаря США с главой ДТЭК посетил украинский павильон на COP-27

Помощник государственного секретаря США и координатор усилий стран G7 по помощи Украины в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими террористическими атаками Джеффри Пайетт вместе с гендиректором ДТЭК Максимом Тимченко посетил украинский павильон на конференции ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

На климатической конференции ООН украинский павильон был представлен впервые.

Он организован Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Европейского Союза, правительства Германии, UNDP, UN Global Compact, ДТЭК, Epam и UNITED24.

"Украинское общество и украинское правительство привержены тому, чтобы использовать этот момент также для энергетической трансформации, чтобы быть уверенными, что Россия никогда больше не сможет использовать энергетику как оружие. Соединенные Штаты и американский народ преданы поддерживать Украину, как сказал Президент Байден, столько, сколько потребуется. Энергетический аспект является центральным для этой поддержки", - заявил Джеффри Пайетт во время посещения украинского павильона.

По словам Тимченко, Украина должна сыграть ключевую роль в построении новой системы энергетической безопасности Европы, свободной от российского шантажа.

"Украина должна сыграть определяющую роль в обновленной системе европейской энергетической безопасности, свободной от шантажа москвы. Мы полностью готовы к возобновляемой энергетике будущего, сосредоточенной на солнечной, ветровой, водородной генерации. И создание первого украинского павильона именно во время войны является наилучшим доказательством", - добавил Тимченко.

Он также отметил, что для ДТЭК ключевым является как можно быстрее остановить энергетический терроризм России, восстановить сети и оборудование, чтобы обеспечить электроснабжение населению и украинскому бизнесу.

В то же время, компания не отказывается от своих декарбонизационных планов, целей отхода от угля и полного перехода на возобновляемые и чистые источники энергии.