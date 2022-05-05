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Что может помешать экстрадиции Шария в Украину: ответ Венедиктовой

Новина українською →
Киев, Четверг 05 мая 2022 17:22
Что может помешать экстрадиции Шария в Украину: ответ Венедиктовой Фото: Анатолий Шарий (facebook com anatolijsharij)
Автор: Сергей Новиков

Любые публичные высказывания представителей украинской власти в адрес задержанного в Испании блогера Анатолия Шария могут помешать его экстрадиции в Украину. Поскольку испанский суд будет брать во внимание многие факторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, испанский суд, который принимает решение об экстрадиции Шария, будет применять в отношении него меру пресечения в рамках своей компетенции. То есть он до момента рассмотрения дела по существу будет находиться в экстрадиционной процедуре.

При этом сам фигурант вряд ли согласится на добровольную экстрадицию и скорее всего с помощью юристов может прибегнуть к использованию различных тактик защиты. Вплоть до попытки убедить суд в исключительно политическом преследовании.

"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный довод мы просто не имеем права", - отметила она.

Напомним, сегодня стало известно о задержании Шария в Испании по запросу украинской стороны, которая подозревает его в государственной измене и дискриминации. Следствие полагает, что своими блогами он наносил вред национальной безопасности Украины.

Уже стало известно, что Национальный суд Испании оставил на свободе блогера после вчерашнего задержания. У него забрали паспорт, он должен дважды в месяц появляться в суде.

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Анатолий Шарий Ирина Венедиктова
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