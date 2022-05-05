Что может помешать экстрадиции Шария в Украину: ответ Венедиктовой

Любые публичные высказывания представителей украинской власти в адрес задержанного в Испании блогера Анатолия Шария могут помешать его экстрадиции в Украину. Поскольку испанский суд будет брать во внимание многие факторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

По ее словам, испанский суд, который принимает решение об экстрадиции Шария, будет применять в отношении него меру пресечения в рамках своей компетенции. То есть он до момента рассмотрения дела по существу будет находиться в экстрадиционной процедуре.

При этом сам фигурант вряд ли согласится на добровольную экстрадицию и скорее всего с помощью юристов может прибегнуть к использованию различных тактик защиты. Вплоть до попытки убедить суд в исключительно политическом преследовании.

"Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный довод мы просто не имеем права", - отметила она.