Що може завадити екстрадиції Шарія в Україну: відповідь Венедіктової

Будь-які публічні висловлювання представників української влади на адресу затриманого в Іспанії блогера Анатолія Шарія можуть перешкодити його екстрадиції в Україну. Оскільки іспанський суд буде брати до уваги багато факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.

За її словами, іспанський суд, який приймає рішення про екстрадицію Шарія, буде застосовувати щодо нього запобіжний захід в рамках своєї компетенції. Тобто він до моменту розгляду справи по суті перебуватиме в екстрадиційній процедурі.

При цьому сам фігурант навряд чи погодиться на добровільну екстрадицію і швидше за все за допомогою юристів може вдатися до використання різних тактик захисту. Аж до спроби переконати суд у виключно політичному переслідуванні.

"Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", - зазначила вона.