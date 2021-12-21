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Помешал бетонный забор. В Одессе женщина угнала яхту и пыталась уплыть в Николаев

Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе на морском вокзале женщина похитила яхту и пыталась отплыть в Николаев. На яхте находилась 25-летняя женщина, у которой были признаки наркотического опьянения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел.

К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что пришел на причал, где оставил свое транспортное средство, однако обнаружил его отсутствие. Экипаж патрульных полицейских вместе с береговой охраной начали обследовать прилегающую территорию и обнаружили малое судно, которое совершило наезд на бетонное ограждение в море.

На борту была женщина, которая рассказала инспекторам, что на яхте пыталась попасть в Николаев.

"Во время проверки нарушительнице стало известно, что она находится в розыске. Также на женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения", - говорится в сообщении.

На нарушительницу составили административные материалы по ч. 3 ст. 130 (Управление транспортными средствами или судами в состоянии опьянения) КУоАП и передали ее следователям.

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ОдессаНиколаев