Завадив бетонний паркан. В Одесі жінка викрала яхту і намагалася відпливти до Миколаєва

До правоохоронців звернувся чоловік і повідомив, що прийшов на причал, де залишив свій транспортний засіб, однак виявив його відсутність. Екіпаж патрульних поліцейських разом з береговою охороною почали обстежувати прилеглу територію і виявили мале судно, що скоїло наїзд на бетонну огорожу в морі.

На борту була жінка, яка розповіла інспекторам, що на яхті намагалась потрапити до Миколаєва.

"Під час перевірки порушниці стало відомо, що вона перебуває у розшуку. Також на жінку двічі протягом року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

На порушницю склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП та передали її слідчим.