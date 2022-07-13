Помешает ли оккупация территорий членству Украины в ЕС: что говорит МИД

Министр привел как пример Испанию, которая является членом Европейского союза и имеет открытый конфликт из-за Гибралтара с Великобританией. При этом он добавил, что Кипр является членом ЕС при том, что остров разделен с Турцией.

"Очевидно, мы хотим, чтобы война закончилась, и мы хотим освободить нашу территорию", - заявил он.

Кулеба добавил, что переговоры о вступлении в ЕС будут очень сложными из-за различных интересов.

"Но искусство дипломатии заключается в том, чтобы найти баланс. Членство Украины сделает ЕС сильнее", - подчеркнул министр.