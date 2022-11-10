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Померлого демократа переобрали у Палату представників США, - ЗМІ

Фото: в США в Палату представників переобрали померлого демократа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На проміжних виборах до Конгресу США у штаті Пенсільванія переобрали до Палати представників померлого у жовтні демократа.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fox News.

Видання зазначає, що колишній конгресмен від цього штату - демократ Ентоні Делюка, який помер 9 жовтня - був переобраний у Палату представників, отримавши 85% голосів.

За останніми даними, на проміжних виборах у Палаті представників у демократів 188 місць, у республіканців - 208 (З 218 для більшості). В Сенаті у демократів 48 місць, у республіканців - 49 (для більшості необхідно 51).

Нагадаємо, що результати виборів до Сенату США стануть відомі у грудні, їх може вирішити другий тур у штаті Джорджія.

Раніше повідомлялось, що Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США не виявило ознак іноземного впливу на вибори.

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