Умершего демократа переизбрали в Палату представителей США, - СМИ

На промежуточных выборах в Конгресс США в штате Пенсильвания переизбрали в Палату представителей умершего в октябре демократа.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Fox News.

По последним данным, на промежуточных выборах в Палате представителей у демократов 188 мест, у республиканцев - 208 (из 218 для большинства). В Сенате у демократов 48 мест, у республиканцев - 49 (для большинства необходимо 51).

Издание отмечает, что бывший конгрессмен от этого штата - умерший 9 октября демократ Энтони Делюка - был переизбран в Палату представителей, получив 85% голосов.

Напомним, что результаты выборов в Сенат США станут известны в декабре, их может решить второй тур в штате Джорджия.

Ранее сообщалось, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США не выявило признаков иностранного влияния на выборы.