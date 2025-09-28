ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Померла в укритті: у Києві жінка не витримала стресу під час атаки РФ

Неділя 28 вересня 2025 21:24
UA EN RU
Померла в укритті: у Києві жінка не витримала стресу під час атаки РФ Фото: в United24 уточнили, що жінку, яка померла в укритті, звали Ілона Ревут (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Едуард Ткач

Київ в ніч на 28 вересня був під масованою атакою дронів та ракет росіян. Під час обстрілу в одному з укритів померла жінка, оскільки на витримала стресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка і платформу United24.

Ткаченко поінформував, що під час атаки росіяни поранили 23 киян, і ще 4 - вбили.

"Росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломʼянського району. росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології - тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті", - йдеться у повідомленні.

Тим часом в United24 уточнили, що жінку, яка померла в укритті, звали Ілона Ревут.

"Серце 52-річної Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу. За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак РФ", - сказано у публікації.

Померла в укритті: у Києві жінка не витримала стресу під час атаки РФ

Що відомо про наслідки атаки на Київ

Начальник КМВА поінформував, що станом на вечір працівники ДСНС завершили роботи на всіх локаціях столиці, які постраждали від атаки РФ. Зокрема, у місті багато пошкоджених об'єктів і житлових будинків.

"Лише в Соломʼянському районі таких 27, з них 9 - приватні. Знову значна кількість вибитих вікон житлових будинків. Разом по 7 районах - до 1000. Повідомлення про нові пошкодження надходили протягом всього дня", - поінформував Ткаченко.

Також він додав, що протягом дня у Солом'янському та Дарницькому районах працювали гуманітарні штаби. Вони прийняли понад 500 людей.

"У найбільш постраждалому, Соломʼянському, 9 киян тимчасово відселили в гуртожиток. Від людей надійшли 24 заяви на виплату 40 тис. грн. Служби продовжують збирати заяви на виплату 10 тис. грн по програмі "Турбота. Назустріч киянам", - резюмував начальник КМВА.

Обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 28 вересня росіяни випустили по Україні 595 дронів і 48 ракет. Станом на ранок ППО України знешкодила 611 повітряних цілей, а саме - 568 безпілотників і 43 ракети.

Під ударом ворога були Київ, Київська область, Запоріжжя, Хмельницька, Сумська та Одеська області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко
Коли розпочнеться опалювальний сезон в Україні: що каже Свириденко
Аналітика
Молдова на краю. Чи зупинить Санду проросійський реванш на виборах
Роман Коткореспондент РБК-Україна Молдова на краю. Чи зупинить Санду проросійський реванш на виборах