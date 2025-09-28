ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Умерла в укрытии: в Киеве женщина не выдержала стресса во время атаки РФ

Воскресенье 28 сентября 2025 21:24
UA EN RU
Умерла в укрытии: в Киеве женщина не выдержала стресса во время атаки РФ Фото: в United24 уточнили, что женщину, которая умерла в укрытии, звали Илона Ревут (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Эдуард Ткач

Киев в ночь на 28 сентября был под массированной атакой дронов и ракет россиян. Во время обстрела в одном из укрытий умерла женщина, поскольку на выдержала стресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко и платформу United24.

Ткаченко проинформировал, что во время атаки россияне ранили 23 киевлян, и еще 4 - убили.

"Россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. россияне убили наших людей в Институте кардиологии - тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии", - говорится в сообщении.

Между тем в United24 уточнили, что женщину, которая умерла в укрытии, звали Илона Ревут.

"Сердце 52-летней Илоны Ревут остановилось в укрытии во время российского обстрела. По словам коллег, женщина была здорова и вела активный образ жизни, но очень тяжело переносила стресс во время атак РФ", - сказано в публикации.

Умерла в укрытии: в Киеве женщина не выдержала стресса во время атаки РФ

Что известно о последствиях атаки на Киев

Начальник КГВА проинформировал, что по состоянию на вечер работники ГСЧС завершили работы на всех локациях столицы, пострадавших от атаки РФ. В частности, в городе много поврежденных объектов и жилых домов.

"Только в Соломенском районе таких 27, из них 9 - частные. Опять значительное количество выбитых окон жилых домов. Вместе по 7 районам - до 1000. Сообщения о новых повреждениях поступали в течение всего дня", - проинформировал Ткаченко.

Также он добавил, что в течение дня в Соломенском и Дарницком районах работали гуманитарные штабы. Они приняли более 500 человек.

"В наиболее пострадавшем, Соломенском, 9 киевлян временно отселили в общежитие. От людей поступили 24 заявления на выплату 40 тыс. грн. Службы продолжают собирать заявления на выплату 10 тыс. грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам", - резюмировал начальник КГГА.

Обстрел Украины

Напомним, что россияне в ночь на 28 сентября россияне выпустили по Украине 595 дронов и 48 ракет. По состоянию на утро, ПВО Украины обезвредила 611 воздушных целей, а именно - 568 беспилотников и 43 ракеты.

Под ударом врага были Киев, Киевская область, Запорожье , Хмельницкая, Сумская и Одесская области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
Новости
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Когда начнется отопительный сезон в Украине: что говорит Свириденко
Аналитика
Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Молдова на краю. Остановит ли Санду пророссийский реванш на выборах