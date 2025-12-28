Померла легендарна французька акторка Бріджіт Бардо

Бардо була однією з найвідоміших акторок Європи 1950–1960-х років і одним із секс-символів свого часу. За 20 років кар’єри вона знялася у 48 фільмах та записала близько 80 пісень.

Народилася 28 вересня 1934 року у Парижі. Ще в дитинстві займалася класичним балетом і планувала танцювальну кар’єру, але через травму змушена була змінити плани. У модельний бізнес потрапила підлітком: у 15 років з’явилася на обкладинці журналу Elle, що відкривало шлях у кіно.

Світову славу їй принесла роль у фільмі "І Бог створив жінку" (1956) режисера Роже Вадима. Інші відомі роботи актриси – драми "Істина" та "Зневага". Бардо співпрацювала з провідними режисерами та акторами свого часу, паралельно розвиваючи музичну кар’єру у співпраці із Сержем Генсбуром.

У жовтні 2025 року актрису госпіталізували через погіршення здоров’я, а у листопаді вона знову перебувала у клініці Сен-Жан у Тулоні. Раніше у соцмережах з’являлися фейкові повідомлення про її смерть, які Бріджіт особисто спростувала у грудні.