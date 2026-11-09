Помер винуватець стрілянини в Кракові: йому не встигли повідомити про підозру

Чоловік, який 7 листопада відкрив стрілянину в центрі Кракова, помер у лікарні в понеділок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис поліції Малопольського воєводства в X.
"Повідомляємо, що винуватець трагічних подій сьогодні рано-вранці помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.
Нападником був 24-річний Міхал Оксінський. Він відкрив вогонь у центрі польського Кракова 7 листопада. Загинули шестеро людей, щонайменше 16 дістали поранення. Під час затримання нападника поранили.
7 листопада близько 15:00 чоловік заїхав на Головну ринкову площу Кракова і відкрив вогонь по людях. Його затримали після перестрілки з поліцейськими.Нападник перебував у лікарні в критичному стані після поранення.
Того ж дня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в будинку нападника в Островці-Свентокшиському знайшли тіла двох жінок і чоловіка. Згодом слідство встановило, що це, імовірно, його батьки та 21-річна сестра. За даними слідства, чоловік міг вбити їх ще до нападу в Кракові.
8 і 9 листопада в Польщі оголосили днями національної жалоби.
За даними Interia, на батька нападника офіційно зареєстрували 11 одиниць зброї.
Також ми писали, що двох поліцейських, поранених під час затримання, прооперували. Їхній стан стабільний.
Нагадаємо, прокуратура Польщі кваліфікувала напад як злочин терористичного характеру.
Генеральний прокурор і міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек повідомив про два епізоди розслідування, за які передбачено довічне ув'язнення.