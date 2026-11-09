Помер винуватець стрілянини в Кракові: йому не встигли повідомити про підозру

"Повідомляємо, що винуватець трагічних подій сьогодні рано-вранці помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нападником був 24-річний Міхал Оксінський. Він відкрив вогонь у центрі польського Кракова 7 листопада. Загинули шестеро людей, щонайменше 16 дістали поранення. Під час затримання нападника поранили.

Що відомо про справу

7 листопада близько 15:00 чоловік заїхав на Головну ринкову площу Кракова і відкрив вогонь по людях. Його затримали після перестрілки з поліцейськими.Нападник перебував у лікарні в критичному стані після поранення.

Того ж дня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в будинку нападника в Островці-Свентокшиському знайшли тіла двох жінок і чоловіка. Згодом слідство встановило, що це, імовірно, його батьки та 21-річна сестра. За даними слідства, чоловік міг вбити їх ще до нападу в Кракові.

8 і 9 листопада в Польщі оголосили днями національної жалоби.

За даними Interia, на батька нападника офіційно зареєстрували 11 одиниць зброї.

Також ми писали, що двох поліцейських, поранених під час затримання, прооперували. Їхній стан стабільний.