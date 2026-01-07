ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Помер відомий журналіст Денис Безлюдько

Київ, Середа 07 січня 2026 12:54
UA EN RU
Помер відомий журналіст Денис Безлюдько Фото: Денис Безлюдько (facebook.com/denys.bezliudko)
Автор: Марія Кучерявець

Раптово помер український журналіст Денис Безлюдько. Раніше він був головним редактором в РБК-Україна та працював в інших провідних інформаційних агентствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост його дружини Лесі Казачинської у Facebook.

За її словами, він помер раптово під час ранкової пробіжки.

"Із надзвичайним болем вимушена повідомити, що мій чоловік, Denys Bezliudko, відійшов у кращий світ. Непередбачувано і раптово", - написала Леся Казачинська.

Помер відомий журналіст Денис Безлюдько

Вона додала, що про дату та місце прощання буде повідомлено пізніше.

Дружина Дениса Безлюдька також залишила реквізити для тих, хто бажає підтримати родину:

  • Конверт у Приват Банку на прощання для Дениса: https://www.privat24.ua/send/i4byn
  • Номер картки конверта: 5168752154825700

Денис Безлюдько в 1998 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, а у 2009-му - Школу цифрової журналістики DFJ при Києво-Могилянській академії.

Починаючи з 2000 року працював в економічних виданнях, понад десять років очолював інформаційне агентство "Українські новини", а також був головредом в РБК-Україна з 2015 по 2016 рік.

Був ведучим рубрик та експерт на телебаченні і радіо з питань економіки та медіа. Запрошений викладач на курсі журналістики в Києво-Могилянській Академії, багаторічний учасник і голова правління (з 2021 року) Всеукраїнського журналістського конкурсу Presszvanie.

Команда РБК-Україна щиро висловлює співчуття рідним і близьким Дениса Безлюдька.

Читайте РБК-Україна в Google News
РБК-Україна
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка