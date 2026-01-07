Помер відомий журналіст Денис Безлюдько

Раптово помер український журналіст Денис Безлюдько. Раніше він був головним редактором в РБК-Україна та працював в інших провідних інформаційних агентствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост його дружини Лесі Казачинської у Facebook .

За її словами, він помер раптово під час ранкової пробіжки.

"Із надзвичайним болем вимушена повідомити, що мій чоловік, Denys Bezliudko, відійшов у кращий світ. Непередбачувано і раптово", - написала Леся Казачинська.

Вона додала, що про дату та місце прощання буде повідомлено пізніше.

Дружина Дениса Безлюдька також залишила реквізити для тих, хто бажає підтримати родину:

Конверт у Приват Банку на прощання для Дениса: https://www.privat24.ua/send/i4byn

Номер картки конверта: 5168752154825700

Денис Безлюдько в 1998 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, а у 2009-му - Школу цифрової журналістики DFJ при Києво-Могилянській академії.

Починаючи з 2000 року працював в економічних виданнях, понад десять років очолював інформаційне агентство "Українські новини", а також був головредом в РБК-Україна з 2015 по 2016 рік.

Був ведучим рубрик та експерт на телебаченні і радіо з питань економіки та медіа. Запрошений викладач на курсі журналістики в Києво-Могилянській Академії, багаторічний учасник і голова правління (з 2021 року) Всеукраїнського журналістського конкурсу Presszvanie.

Команда РБК-Україна щиро висловлює співчуття рідним і близьким Дениса Безлюдька.