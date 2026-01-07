ua en ru
Умер известный журналист Денис Безлюдько

Киев, Среда 07 января 2026 12:54
Умер известный журналист Денис Безлюдько Фото: Денис Безлюдько (facebook.com/denys.bezliudko)
Автор: Мария Кучерявец

Внезапно умер украинский журналист Денис Безлюдько. Ранее он был главным редактором в РБК-Украина и работал других ведущих информационных агентствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост его жены Леси Казачинской в Facebook.

По ее словам, он умер внезапно во время утренней пробежки.

"С чрезвычайной болью вынуждена сообщить, что мой муж, Denys Bezliudko, отошел в лучший мир. Непредсказуемо и внезапно", - написала Леся Казачинская.

Умер известный журналист Денис Безлюдько

Она добавила, что о дате и месте прощания будет сообщено позже.

Жена Дениса Безлюдько также оставила реквизиты для тех, кто желает поддержать семью:

  • Конверт в Приват Банке на прощание для Дениса: https://www.privat24.ua/send/i4byn
  • Номер карты конверта: 5168752154825700

Денис Безлюдько в 1998 году окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, а в 2009-м - Школу цифровой журналистики DFJ при Киево-Могилянской академии.

Начиная с 2000 года работал в экономических изданиях, более десяти лет возглавлял информационное агентство "Украинские новости", а также был главредом в РБК-Украина с 2015 по 2016 год.

Был ведущим рубрик и экспертом на телевидении и радио по вопросам экономики и медиа. Приглашенный преподаватель на курсе журналистики в Киево-Могилянской Академии, многолетний участник и глава правления (с 2021 года) Всеукраинского журналистского конкурса Presszvanie.

Команда РБК-Украина искренне выражает соболезнования родным и близким Дениса Безлюдько.

