Помер співзасновник РБК-Україна Володимир Шульц

Фото: співзасновник РБК-Україна Володимир Шульц
Автор: РБК-Україна

Помер співзасновник та заступник генерального директора РБК-Україна Володимир Шульц. Йому було 54 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Причиною смерті стало гостра серцева недостатність. Володимира Миколайовича поховали на Київщині 1 грудня.

Володимир був душею видання, він стояв біля витоків створення РБК-Україна у 2006 році.

Колектив сумує та висловлює співчуття рідним та близьким.

 

