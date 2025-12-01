Помер співзасновник РБК-Україна Володимир Шульц

Причиною смерті стало гостра серцева недостатність. Володимира Миколайовича поховали на Київщині 1 грудня.

Володимир був душею видання, він стояв біля витоків створення РБК-Україна у 2006 році.

Колектив сумує та висловлює співчуття рідним та близьким.