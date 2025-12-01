Умер сооснователь РБК-Украина Владимир Шульц

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Владимира Николаевича похоронили в Киевской области 1 декабря.

Владимир был душой издания, он стоял у истоков создания РБК-Украина в 2006 году.

Коллектив скорбит и выражает соболезнования родным и близким.