Общество Образование Деньги Изменения

Умер сооснователь РБК-Украина Владимир Шульц

Фото: сооснователь РБК-Украина Владимир Шульц
Автор: РБК-Украина

Умер сооснователь и заместитель генерального директора РБК-Украина Владимир Шульц. Ему было 54 года.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Владимира Николаевича похоронили в Киевской области 1 декабря.

Владимир был душой издания, он стоял у истоков создания РБК-Украина в 2006 году.

Коллектив скорбит и выражает соболезнования родным и близким.

 

 

