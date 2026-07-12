Помер сенатор США Ліндсі Грем

"Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби. Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про конфіденційність у цей неймовірно важкий період", - повідомили в Офісі сенатора.

За інформацією ЗМІ, у вчора ввечері поліція та медики прибули до будинку 71-річного Грема на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні за викликом про зупинку серця.

Фотографії, які оприлюднило NBC News, показують, що парамедики винесли його з дому на ношах до машини швидкої допомоги. На місці також були присутні поліцейські та пожежні машини.