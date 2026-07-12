Помер сенатор США Ліндсі Грем

Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем помер ввечері 11 липня через короткочасну раптову хворобу.
"Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби. Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про конфіденційність у цей неймовірно важкий період", - повідомили в Офісі сенатора.
За інформацією ЗМІ, у вчора ввечері поліція та медики прибули до будинку 71-річного Грема на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні за викликом про зупинку серця.
Фотографії, які оприлюднило NBC News, показують, що парамедики винесли його з дому на ношах до машини швидкої допомоги. На місці також були присутні поліцейські та пожежні машини.
Нагадаємо, Ліндсі Грем активно підтримував Україну у війні з Росією. Постійно просував збільшення допомоги Києву та посилення санкцій проти РФ.
Лише вчора вдень американський сенатор відвідав виробництво українських безпілотників SkyFall. Під час візиту політик високо оцінив вітчизняні дронові технології та потенціал України у сфері військових розробок.
Раніше Грем висловився про підвищення обороноздатності США та України. Він заявив, що Україна та США мають співпрацювати в сфері безпілотників. Це буде вигідно для обох країн.