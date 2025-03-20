Помер перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін

Вона у четвер, 20 березня, опублікувала кілька світлин з Вітольдом Фокіним і додала підпис: "Дідусь". Під дописом користувачі висловлюють співчуття родин.



скриншот facebook.com/Masha Fokina

Що відомо про Фокіна

Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року в селі Новомиколаївка (нині Запорізька область) в родині учителів. Він закінчив гірничий факультет Дніпропетровського гірничого інституту за спеціальністю "розробка родовищ корисних копалин".

З 1954 до 1967 року працював в шахтоуправлінні, а потім обіймав керівні посади на гірничих комбінатах. У 1971 році направлений на роботу до урядових структур. 23 жовтня 1990 року на Вітольда Фокіна було покладено виконання обов'язків голови Ради міністрів України.

З 18 квітня 1991 року він обіймав посаду прем'єр-міністра УРСР. Михайло Горбачов пропонував Фокіну очолити уряд СРСР, але той відмовився.

З 24 серпня 1991 року по 1 жовтня 1992 року Фокін обіймав посаду прем'єр-міністра України. У період прем'єрства Фокіна Україна перебувала в гострій економічній кризі. Вітольд Фокін також був народним депутатом кількох скликань.

18 серпня 2020 року Вітольд Фокін був призначений першим заступником голови делегації України в ТКГ щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Його участь у переговорах викликала резонанс через низку суперечливих заяв. Він відзначився спробами легалізувати російсько-терористичних формувань на окупованій території Донбасу, а також виправдати агресію РФ.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про виведення Фокіна зі складу української делегації в ТКГ та звільнив його з посади першого заступника голови делегації наприкінці вересня 2020 року.

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року, внаслідок ворожого обстрілу був пошкоджений будинок Вітольда Фокіна. Політик не постраждав, оскільки перебував у Молдові.