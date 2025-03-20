Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин

Она в четверг, 20 марта, опубликовала несколько фотографий с Витольдом Фокиным и добавила подпись: "Дедушка". Под заметкой пользователи выражают соболезнования семьям.



скриншот facebook.com/Masha Fokina

Что известно о Фокине

Витольд Фокин родился 25 октября 1932 года в селе Новониколаевка (ныне Запорожская область) в семье учителей. Он окончил горный факультет Днепропетровского горного института по специальности "разработка месторождений полезных ископаемых".

С 1954 по 1967 год работал в шахтоуправлении, а затем занимал руководящие должности на горных комбинатах. В 1971 году направлен на работу в правительственные структуры. 23 октября 1990 года на Витольда Фокина было возложено исполнение обязанностей главы Совета министров Украины.

С 18 апреля 1991 года он занимал должность премьер-министра УССР. Михаил Горбачев предлагал Фокину возглавить правительство СССР, но тот отказался.

С 24 августа 1991 года по 1 октября 1992 года Фокин занимал должность премьер-министра Украины. В период премьерства Фокина Украина находилась в остром экономическом кризисе. Витольд Фокин также был народным депутатом нескольких созывов.

18 августа 2020 года Витольд Фокин был назначен первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе. Его участие в переговорах вызвало резонанс из-за ряда противоречивых заявлений. Он отличился попытками легализовать российско-террористические формирования на оккупированной территории Донбасса, а также оправдать агрессию РФ.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о выводе Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и уволил его с должности первого заместителя главы делегации в конце сентября 2020 года.

Известно, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину, в марте 2022 года, в результате вражеского обстрела был поврежден дом Витольда Фокина. Политик не пострадал, поскольку находился в Молдове.