Помер найстаріший марафонець світу: на 114-му році життя Фауджу Сінгха збило авто
Фауджа Сінгх, найстаріший марафонець у світі, загинув на 114-му році життя. Його смерть стала наслідком нещасного випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Сінгх був відомий у всьому світі як рекордсмен-марафонець у різних вікових категоріях, зокрема і для людей віком понад 100 років.
Чоловік почав бігати, коли йому виповнилося 89 років, і пробіг дев'ять повних марафонів із 2000 по 2013 рік. Після цього, на 102 році життя, він припинив професійні виступи.
Сінгх загинув в ДТП
За даними поліції, підозрюваний Амрітпал Сінгх Діллон їхав на позашляховику на великій швидкості та збив 114-річного бігуна, який вийшов прогулятися після обіду.
На момент події Сінгх переходив дорогу й отримав тяжкі травми, через які й помер у лікарні, куди його доправили місцеві жителі.
Інцидент стався у північному штаті Пенджаб, неподалік міста Джаландхар, поряд з яким розташоване рідне село бігуна Біас Пінд.
Поліція в Індії заарештувала чоловіка, якого наразі звинувачують у тому, що він втік з місця ДТП, яке призвело до загибелі найстарішого марафонця у світі.
Нагадаємо, що на початку цього року у Японії померла володарка титулу найстарішої жінки у світі Томіко Ітоока, якій було 116 років.
Причиною смерті лікарі назвали поважний вік рекордсменки.
Крім цього ми писали, як найстаріша іспанка, якій 111 років, розповіла, що в її довгому житті немає секрету, але вона п’є напій із трьох інгредієнтів на сніданок.
Раніше ми писали про те, який дивний продукт щодня їсть 105-річна жінка. А також розповідали, що відомо про найстарішого чоловіка у світі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.