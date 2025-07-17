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Умер старейший марафонец мира: на 114-м году жизни Фауджу Сингха сбило авто

Индия, Четверг 17 июля 2025 10:49
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Умер старейший марафонец мира: на 114-м году жизни Фауджу Сингха сбило авто Фото: самый старый марафонец в мире Фауджа Сингх (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Фауджа Сингх, старейший марафонец в мире, погиб на 114-м году жизни. Его смерть стала следствием несчастного случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сингх был известен во всем мире как рекордсмен-марафонец в разных возрастных категориях, в том числе и для людей старше 100 лет.

Мужчина начал бегать, когда ему исполнилось 89 лет, и пробежал девять полных марафонов с 2000 по 2013 год. После этого, на 102 году жизни, он прекратил профессиональные выступления.

Сингх погиб в ДТП

По данным полиции, подозреваемый Амритпал Сингх Диллон ехал на внедорожнике на большой скорости и сбил 114-летнего бегуна, который вышел прогуляться после обеда.

На момент происшествия Сингх переходил дорогу и получил тяжелые травмы, из-за которых и умер в больнице, куда его доставили местные жители.

Инцидент произошел в северном штате Пенджаб, недалеко от города Джаландхар, рядом с которым расположена родная деревня бегуна Биас Пинд.

Полиция в Индии арестовала мужчину, которого сейчас обвиняют в том, что он скрылся с места ДТП, которое привело к гибели старейшего марафонца в мире.

Напомним, что в начале этого года в Японии умерла обладательница титула старейшей женщины в мире Томико Итоока, которой было 116 лет.

Причиной смерти врачи назвали почтенный возраст рекордсменки.

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