Умер старейший марафонец мира: на 114-м году жизни Фауджу Сингха сбило авто

Фауджа Сингх, старейший марафонец в мире, погиб на 114-м году жизни. Его смерть стала следствием несчастного случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Сингх был известен во всем мире как рекордсмен-марафонец в разных возрастных категориях, в том числе и для людей старше 100 лет.

Мужчина начал бегать, когда ему исполнилось 89 лет, и пробежал девять полных марафонов с 2000 по 2013 год. После этого, на 102 году жизни, он прекратил профессиональные выступления.

Сингх погиб в ДТП

По данным полиции, подозреваемый Амритпал Сингх Диллон ехал на внедорожнике на большой скорости и сбил 114-летнего бегуна, который вышел прогуляться после обеда.

На момент происшествия Сингх переходил дорогу и получил тяжелые травмы, из-за которых и умер в больнице, куда его доставили местные жители.

Инцидент произошел в северном штате Пенджаб, недалеко от города Джаландхар, рядом с которым расположена родная деревня бегуна Биас Пинд.

Полиция в Индии арестовала мужчину, которого сейчас обвиняют в том, что он скрылся с места ДТП, которое привело к гибели старейшего марафонца в мире.