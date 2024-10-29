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Помер нардеп від "Голосу" Олег Макаров

Фото: Олег Макаров (rada.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Помер народний депутат України дев’ятого скликання Олег Макаров. Він був обраний до Верховної Ради від партії "Голос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної Ради.

"Керівництво Верховної Ради, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова - народного депутата України дев’ятого скликання", - йдеться в повідомленні. 

При цьому зазначається, що Макаров був секретар комітету Ради  з питань правової політики.

Олег Макаров 

Олег Анатолійович Макаров (народився 24 липня 1965 року в Києві) - судовий юрист, керуючий партнер юридичної фірми, керівник її юридичного підрозділу, депутат Київської міської ради VIII скликання та народний депутат України 9-го скликання від партії "Голос".

З 1992 року працював керуючим партнером юридичної фірми. У 2007 році обійняв посаду заступника голови Дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та став членом правління громадської організації "Асоціація правників України". З 2015 року - член Етичної комісії цієї організації.

Як депутат Київської міської ради VIII скликання очолював постійну комісію з питань регламенту та депутатської етики. 

Нагадаємо, 28 жовтня помер засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан.

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