Помер молодший брат прем’єра Британії Нік Стармер

Як пише видання, Нік мирно помер у другій половині дня 26 грудня після боротьби з раком. Зазначається, що прем'єр Британії Кір Стармер віддав данину пам'яті своєму братові, назвавши його "чудовою людиною".

"Він зустрічав усі виклики, які кидало йому життя, з мужністю і добрим гумором. Нам буде його дуже не вистачати", - сказав Стармер.

За даними Reuters, що у прем'єра Британії було четверо братів і сестер. При цьому сам прем'єр у дитинстві бився з кожним, хто знущався над його братом.

Раніше РБК-Україна писало про те, що помер народний депутат України дев’ятого скликання Олег Макаров. Він був обраний до Верховної Ради від партії "Голос".