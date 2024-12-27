Помер молодший брат прем’єра Британії Нік Стармер

У віці 60 років помер молодший брат прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Нік. Він тривалий час боровся з онкологічним захворюванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, Нік мирно помер у другій половині дня 26 грудня після боротьби з раком. Зазначається, що прем'єр Британії Кір Стармер віддав данину пам'яті своєму братові, назвавши його "чудовою людиною".
"Він зустрічав усі виклики, які кидало йому життя, з мужністю і добрим гумором. Нам буде його дуже не вистачати", - сказав Стармер.
За даними Reuters, що у прем'єра Британії було четверо братів і сестер. При цьому сам прем'єр у дитинстві бився з кожним, хто знущався над його братом.
Раніше РБК-Україна писало про те, що помер народний депутат України дев’ятого скликання Олег Макаров. Він був обраний до Верховної Ради від партії "Голос".
Нагадаємо, 28 жовтня помер засновник корпорації KADORR Group Аднан Ківан.
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