RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Умер младший брат премьера Британии Ник Стармер

Иллюстративное фото: умер младший брат премьера Британии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В возрасте 60 лет умер младший брат премьер-министра Великобритании Кира Стармера Ник. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, Ник мирно скончался во второй половине дня 26 декабря после борьбы с раком. Отмечается, что премьер Британии Кир Стармер отдал дань памяти своему брату, назвав его "замечательным человеком".

"Он встречал все вызовы, которые бросала ему жизнь, с мужеством и добрым юмором. Нам будет его очень не хватать", - сказал Стармер.

По данным Reuters, что у премьера Британии было четверо братьев и сестер. При этом сам премьер в детстве дрался с каждым, кто издевался над его братом.

Ранее РБК-Украина писало о том, что умер народный депутат Украины девятого созыва Олег Макаров. Он был избран в Верховную Раду от партии "Голос".

Напомним, 28 октября умер основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кир Стармер