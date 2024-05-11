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Умер легендарный украинский комментатор 90-х

Киев, Суббота 11 мая 2024 16:01
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Умер легендарный украинский комментатор 90-х Фото: Сергей Савелий отдал национальному ТВ более 40 лет (Facebook/Сергей Савелий)
Автор: Антон Федорцив

Знаменитый спортивный журналист и комментатор Сергей Савелий отошел в мир иной на 69-м году жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Смерть культового телевизионщика подтвердили родные журналиста. В последнее время он боролся с тяжелой болезнью.

Савелий более четырех десятилетий работал на общественном вещателе. Львиную часть из них – 37 лет – провел в спортивной редакции. В роли журналиста он освещал 10 Олимпийских игр с места событий, в том числе и церемонию открытия дебютных для Украины зимних Игр-1994 в норвежском Лиллехаммере.

Особняком стоят футбольные репортажи Савелия. Он комментировал матчи чемпионата Украины и поединки киевского "Динамо" в Лиге чемпионов. Первый поединок в истории национального первенства в сезоне-1992 также прокомментировал Савелий.

Уроженец Полтавской области окончил КНУ имени Шевченко. В 2009 году стал заслуженным журналистом Украины, а в 2016-м был награжден призом "За честь и достоинство в спортивной журналистике". Лауреат ряда других наград.

К слову, ранее экс-тренер футбольной сборной Украины Фоменко скончался в Сумской области.

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