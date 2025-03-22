Помер легендарний Джордж Форман, рекорд якого мріє побити Кличко

У п'ятницю, 76-річний Джордж Форман, один із найбільших боксерів в історії, пішов з життя, повідомила його родина через соціальні мережі.

Форман став іконою спорту завдяки своїй кар'єрі, яка охоплювала десятиліття та включала численні перемоги, історичні бої та неймовірні спортивні досягнення.

Завоювавши золоту медаль на Олімпійських іграх 1968 року, Форман став дворазовим чемпіоном світу у важкій вазі та членом Боксерської зали слави.

Історичний бій з Мухаммедом Алі

Один із найвідоміших моментів його кар'єри – легендарний бій Rumble in the Jungle з Мухаммедом Алі в 1974 році, хоча він програв у восьмому раунді нокаутом. Цей бій став символом епохи і залишив слід в історії боксу.

Після того, як Форман програв титул Алі, він шокував світ, оголосивши про свою відставку та переходячи на шлях священства.

Однак, у 1987 році, повернувшись до боксу в 38 років, він здійснив неймовірне спортивне повернення. Найбільш вражаючим моментом став його тріумф у 1994 році, коли у віці 45 років Форман знову став чемпіоном світу, ставши найстарішим боксером, який виграв титул у важкій вазі.

Форман був також аналітиком боксу на каналі HBO, працюючи до 2004 року.