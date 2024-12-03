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Йому видалили око. Помер екс-чемпіон світу з боксу, чиїми боями захоплювалися всі

Вівторок 03 грудня 2024 13:59
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Йому видалили око. Помер екс-чемпіон світу з боксу, чиїми боями захоплювалися всі Ісраель Васкес (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Помер Ісраель Васкес - видатний мексиканський боксер, колишній чемпіон світу в другій легкій вазі. Йому було всього 46 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт президента WBC Маурісіо Сулеймана.

"Спасибі тобі, Ісраелю, за стільки чудових спогадів, які ти подарував нам своїми діями на рингу, але найголовніше - за його межами. Ти тепер вічний. Спочивай з миром. Все буде добре", - написав Сулейман, додавши до публікації фото з чемпіонського поєдинку Васкеса.

Йому видалили око. Помер екс-чемпіон світу з боксу, чиїми боями захоплювалися всі

Ісраель Васкес і Маурісіо Сулейман (фото: instagram.com/wbcmoro)

Причина смерті Ісраеля Васкеса

Після одного з боїв у Васкеса почалися проблеми з правим оком, які згодом призвели до видалення ока і встановлення протезу.

У 2019 році йому діагностували невиліковну хворобу - системну склеродермію. Це аутоімунне захворювання, яке вражає сполучну тканину.

У 2024 році у спортсмена виявили рак, який, на жаль, виявився фатальним.

Йому видалили око. Помер екс-чемпіон світу з боксу, чиїми боями захоплювалися всі

Ісраель Васкес (фото: facebook.com/israel.m.vazquez)

Чим запам'ятався Васкес

Васкес провів 49 поєдинків на профіринзі, в 44 з них переміг, 32 - нокаутом.

Він провів чотири поєдинки з співвітчизником Рафаелем Маркесом, в яких двічі переміг і двічі програв. Другий і третій бій тетралогії визнані "боями року" за версією The Ring.

Нагадаємо, що у листопаді помер відомий український боксер та ведучий В'ячеслав Узелков.

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