Йому видалили око. Помер екс-чемпіон світу з боксу, чиїми боями захоплювалися всі

Помер Ісраель Васкес - видатний мексиканський боксер, колишній чемпіон світу в другій легкій вазі. Йому було всього 46 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram -акаунт президента WBC Маурісіо Сулеймана.

"Спасибі тобі, Ісраелю, за стільки чудових спогадів, які ти подарував нам своїми діями на рингу, але найголовніше - за його межами. Ти тепер вічний. Спочивай з миром. Все буде добре", - написав Сулейман, додавши до публікації фото з чемпіонського поєдинку Васкеса.

Ісраель Васкес і Маурісіо Сулейман (фото: instagram.com/wbcmoro)

Причина смерті Ісраеля Васкеса

Після одного з боїв у Васкеса почалися проблеми з правим оком, які згодом призвели до видалення ока і встановлення протезу.

У 2019 році йому діагностували невиліковну хворобу - системну склеродермію. Це аутоімунне захворювання, яке вражає сполучну тканину.

У 2024 році у спортсмена виявили рак, який, на жаль, виявився фатальним.

Ісраель Васкес (фото: facebook.com/israel.m.vazquez)

Чим запам'ятався Васкес

Васкес провів 49 поєдинків на профіринзі, в 44 з них переміг, 32 - нокаутом.

Він провів чотири поєдинки з співвітчизником Рафаелем Маркесом, в яких двічі переміг і двічі програв. Другий і третій бій тетралогії визнані "боями року" за версією The Ring.