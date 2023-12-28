Помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор: що відомо про політика

У віці 98 років помер Жак Делор. Його ще називали "архітектором сучасного ЄС ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News .

Про смерть політика повідомила його дочка Мартіна Обрі.

"Він помер сьогодні вранці у своєму паризькому будинку уві сні", - сказала Обрі.

Політична кар'єра Жака Делора

Жак Делор був

депутатом Європарламенту у 1979 - 1981 роках,

міністр фінансів у 1981 – 1984 роках

голова Єврокомісії у 1985 – 1995 роках.

Під його головуванням у ЄС завершили створення спільного ринкового простору, уклали Шенгенські угоди, що дозволяють пересуватися територією ЄС та запровадили єдину європейську валюту – євро.

Слова політиків про Жака Делора

Президент Франції Еммануель Макрон охарактеризував Делора як "державного діяча з французькою долею" та "невичерпного майстра нашої Європи".

"Державний діяч французької долі. Невичерпний майстер нашої Європи. Борець за людську справедливість. Жак Делор був усім цим. Його прихильність, його ідеали та його праведність завжди надихатимуть нас. Я схиляюся перед його роботою та його пам'яттю і поділяю біль його близьких", - написав французький президент на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Голова Єврокомісії Урсула фон ден Ляйєр сказала, що він був "провидцем, який зробив Європу сильнішим".

"Жак Делор був провидцем, який зробив нашу Європу сильнішою. Справа його життя - єдиний, динамічний і процвітаючий Європейський Союз. Вона сформувала цілі покоління європейців, у тому числі й мою. Давайте вшановувати її спадщину, постійно оновлюючи нашу Європу.", - написала на своїй сторінці голова.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав його "великим французом і великим європейцем" , який "увійшов в історію як один із будівельників нашої Європи".

Жак Делор очолив перетворення Європейського економічного співтовариства у бік справжнього Союзу, заснованого на гуманістичних цінностях і підтримуваного єдиним ринком і єдиною валютою - євро. Він був пристрасним і конкретним захисником її до останніх днів. Великий француз і великий європеєць, він увійшов в історію як один із будівельників нашої Європи. Сьогодні я висловлюю щирі співчуття його сім'ї.", - написав президент.