Умер экс-нардеп Николай Жук

Народный депутат VII созыва Верховной Рады Николай Жук умер из-за тяжелой болезни. Ему было 45 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского парламента.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти после продолжительной болезни народного депутата Украины VII созыва Николая Жука", - сказано в сообщении Рады.

Более детальные причины смерти бывшего народного депутата не уточняются.

Что известно о Жуке

Николай Жук родился 26 ноября 1979 года в селе Лепетиха Николаевской области.

С 2006 по 2010 год был депутатом Николаевского областного совета, а также заместителем главы николаевской областной организации "Партии регионов".

В 2010 году его избрали депутатом Николаевского областного совета от округа №7 (Березнеговатский район). Также он стал главой фракции "Партия регионов" в Николаевском облсовете.

В 2012 году его избрали народным депутатом от "Партии регионов" по одномандатному мажоритарному избирательному округу №129 (Николаевская область). Он набрал 48,04% голосов избирателей.

Нардепом он был до 27 ноября 2014 года.