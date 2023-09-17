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Умер экс-глава Херсонской ОВА. Ранее он получил подозрение от СБУ

Херсон, Воскресенье 17 сентября 2023 13:12
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Умер экс-глава Херсонской ОВА. Ранее он получил подозрение от СБУ Фото: Геннадий Лагута (facebook com LagutaGennady)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута скончался в ночь на 17 сентября. Ранее он получил подозрение от Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА и местное издание "Мост".

Областная администрация заявляет, что Лагута "преждевременно ушел из жизни". Подробности, как и причины смерти, не указывают.

Херсонское издание "Мост" со ссылкой на источники пишет, что бывший чиновник умер этой ночью в одной из киевских больниц.

Что известно о Лагуте

Геннадий Лагута возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию с октября 2021 года по июль 2022 года. Президент Владимир Зеленский уволил его 9 июля 2022-го.

В феврале 2023 года СБУ объявила Лагуте подозрение по двум статьям - мошенничество и подделка документов. Дело касается внедорожника, который он мог присвоить.

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