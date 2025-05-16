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Умер 26-летний актер и сапер Ярослав Швец: не смогли спасти после ранения

Пятница 16 мая 2025 20:42
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Умер 26-летний актер и сапер Ярослав Швец: не смогли спасти после ранения Фото: Ярослав Швец умер в результате ранений на фронте (facebook.com/LeX0GeN)
Автор: Татьяна Веремеева

Погиб 26-летний сапер и актер фильма "Редакция" Ярослав Швец. Он умер в результате полученных на фронте ранений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отца актера и коллектив украинского фильма "Редакция".

9 мая в немецком Дортмунде умер 26-летний украинский защитник Ярослав Швец. За несколько дней до того, 2 мая, он получил тяжелые ранения на фронте. Побратимы оперативно эвакуировали его в одну из ведущих клиник в Германии, но спасти жизнь не удалось.

Команда фильма "Редакция", в котором он сыграл эпизодическую, но яркую роль, рассказала, что за кадром Швец работал в бригаде пиротехников.

"Помним его как внимательного, надежного, искреннего и чрезвычайно светлого парня... Спасибо тебе, Ярослав, за труд, доброту и храбрость", - говорится в заявлении кинокоманды.

Умер 26-летний актер и сапер Ярослав Швец: не смогли спасти после ранения
Актер Ярослав Швец (фото: facebook.com/theeditorialoffice)

Отец погибшего написал, что вся семья и собратья надеялись на выздоровление.

"Казалось, если доехал - вылечат. Но не так все произошло. Помните его - мой сын отдал самое ценное, что имел", - говорится в заметке отца.

Умер 26-летний актер и сапер Ярослав Швец: не смогли спасти после ранения
Актер Ярослав Швец с отцом (фото: facebook.com/medved.rodgar)

Напомним, 12 мая 2025 года на войне погиб украинский актер, шоумен и военнослужащий Максим Нелипа. Его жена Тамара отметила, что гибель произошла во время выполнения боевого задания. Сейчас продолжается следствие относительно обстоятельств смерти.

РБК-Украина рассказывало, чем известен Максим Нелипа.

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