Как пользоваться цифровыми паспортами в приложении "Дія": разъяснение

Сегодня Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон о цифровых паспортах. С 23 августа 2021 года цифровой паспорт в приложении "Дія" обязана принимать каждая организация.
О том, как пользоваться цифровыми паспортами в приложении "Дія", рассказали в Министерстве цифровой трансформации.
У каждого есть возможность самостоятельно проверить подлинность цифрового документа. В приложении для смартфона есть считыватель, которым можно просканировать QR-код другого пользователя "Дії":
Убедитесь, что вы подключены к Интернету, иначе коды для проверки не сгенерируются.
Как подтвердить свою личность при наличии сканирующего устройства:
Чтобы поделиться копией паспорта:
"Дія" сформирует цифровую копию паспорта и передаст в систему того, кто запрашивает. Паспорта-книжки образца 1994 года, но не биометрические загранпаспорта, не отражаются в "Дії" и вы не можете делиться их копиями. Но вы можете оформить ID-карту независимо от места регистрации.
Нет. Они автоматически подтягиваются из реестров.
С помощью обновленного приложения "Дія" 2.0 украинцы могут получать доступ к своим цифровым документам при получении посылки на почте, административных, финансовых, банковских услуг и тому подобное.
В частности, с цифровыми паспортами можно удаленно открыть банковский счет в некоторых банках, а также путешествовать по Украине на поезде и самолете. В сервис интегрировались уже 10 аэропортов:
С приложением уже сотрудничают ПриватБанк, Новая почта, Укрпочта, Цитрус, Монобанк, АТБ, VARUS, Велмарт, Укрзализныця, Альфа-Банк, Lifecell, Vodafone и другие.
Современные смартфоны, планшеты и большинство сканеров способны считывать QR-коды и штрихкоды, передавая закодированное значение в информационную систему, к которой они подключены.
В случае интеграции по API партнер должен разработать соответствующее программное обеспечение (или адаптировать уже имеющееся), чтобы посылать отсканированные коды на сервер ГП "Дія" для получения результата проверки (валидации).
Если используется валидация с помощью встроенного сканера приложения "Дія", то в этом случае потребуется создание программного обеспечения, но такая валидация может быть менее удобной в условиях работы, например, касс супермаркетов или точек выдачи заказов.
Напомним, ранее сообщалось, что Укрпочта начала принимать электронные документы в приложении "Дія".
А самыми популярными услугами на портале "Дія" стали услуги по открытию, внесению изменений и закрытию ФОП.