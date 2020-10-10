Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook

В ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе Facebook. Перебои заметили в США, Великобритании, России, Нидерландах, Италии, Чехии и Греции.

Об этом сообщалось на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на интернет-ресурсах.

Согласно данным, 46% пользователей жаловались на полное отключение, 34% - на сложности с авторизацией, 18% - на плохую работу новостной ленты.

Напомним, в работе Telegram за последний месяц наблюдалось несколько сбоев. Был сбой 7 октября, а также наблюдался 4 октября из-за неисправности оборудования.

И 25 сентября в работе Telegram произошел масштабный сбой. Проблемы со входом наблюдались, в том числе у пользователей из Украины.