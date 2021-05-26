Все пользователи Instagram и Facebook получили возможность скрывать лайки

Возможность скрытия лайков под постами уже появилась в Instagram, а уже с ближайшими обновлениями она появится и в соцсети Facebook.

"С сегодняшнего дня мы даем вам возможность скрывать количество лайков на всех постах в вашей ленте. Вы также сможете скрывать счетчик лайков для ваших постов, чтобы другие не видели, сколько лайков они получают", - заявили в компании.

Как пояснили в Facebook, это нужно для того, чтобы пользователи могли сосредоточиться на фотографиях и видео, которыми делятся, а не на том, сколько лайков они набирают.

Как скрыть счетчик лайков

Скрыть счетчики лайков в Instagram можно в настройках. После обновления там появился новый раздел "Посты". Также видимость лайков можно настраивать непосредственно перед публикацией каждого отдельного поста, а также затем изменить этот параметр.