Всі користувачі Instagram та Facebook отримали можливість приховувати лайки

Можливість приховування лайків під дописами вже з'явилася в Instagram, а вже з найближчими оновленнями вона з'явиться і в соцмережі Facebook.

"Відсьогодні ми даємо вам можливість приховувати кількість лайків на всіх дописах у вашій стрічці. Ви також зможете приховувати лічильник лайків для ваших постів, щоб інші не бачили, скільки лайків вони отримують", - заявили в компанії.

Як пояснили в Facebook, це потрібно для того, щоб користувачі могли зосередитися на фотографіях та відео, якими діляться, а не на тому, скільки лайків вони набирають.

Як приховати лічильник лайків

Приховати лічильників лайків в Instagram можна у налаштуваннях. Після оновленням там з'явився новий розділ "Пости". Також видимість лайків можна налаштовувати безпосередньо перед публікацією кожного окремого допису, а також потім змінити цей параметр.