Пользование телефоном за рулем: какой штраф ждет водителей за нарушение

"Напоминаем, во время управления транспортным средством запрещено пользоваться мобильными устройствами, держа их в руках. Ответственность за это правонарушение предусмотрена ст. 122 (нарушение ПДД) КуоАп в виде штрафа - 510 гривен", - говорится в сообщении.

В полиции рекомендуют гражданам остановиться в разрешенном месте в случае важных звонков.

"Если это не возможно - используйте специальную гарнитуру", - добавляют в сообщении.