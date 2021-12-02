Користування телефоном за кермом: який штраф чекає на водіїв за порушення

"Нагадуємо, під час керування транспортним засобом заборонено користуватись мобільними пристроями, тримаючи їх у руках. Відповідальність за це правопорушення передбачена ст. 122 (порушення ПДР) КУпАП у вигляді штрафу - 510 гривень", - йдеться в повідомленні.

У поліції рекомендують громадянам зупинитися у дозволеному місці у випадку важливих дзвінків.

"Якщо це не можливо - використовуйте спеціальну гарнітуру", - додають в повідомленні.