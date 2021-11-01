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Новые правила дорожного движения вступили в силу: что важно знать водителям и пешеходам

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Понедельник 01 ноября 2021 06:15
Новые правила дорожного движения вступили в силу: что важно знать водителям и пешеходам Фото: в Украине с 1 ноября введены новые Правила дорожного движения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Добровольский

В Украине ввели новые Правила дорожного движения. Изменения начали действовать с 1 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Ранее мы подробно рассказывали обо всех внесенных в ПДД изменениях, которые вступают в силу в 1 ноября 2021 года. Нововвдения касают всех участников дорожного движения, включая водителей, велосипедистов и пешеходов. Также вводят новые дорожные знаки и разметка. Ниже кратко перечислены главные новшевства.

Изменения в ПДД: что нужно знать водителям

  • Изменилась классификация автомобильных дорог. Ранее в Правилах было прописано три типа дорог — международные, национальные и региональные. Теперь добавляется новый тип — территориальные дороги.
  • На отдельных дорогах и улицах появятся участки совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедистов.
  • Вводятся новые дорожные знаки и разметка.

Какие изменения в ПДД коснутся велосипедистов и пешеходов

  • Уточнено определение велосипедной дорожки., также впервые в Правилах дорожного движения вводятся определения велосипедной полосы и велосипедного переезда;
  • Уточненые требования, как должны перемещаться велосипедисты. В частнисти. указано, что они должны следовать сигналам регулировщика и светофора на регулируемых участках дорог;
  • Появляются диагональные пешеходные переходы, но только на регулируемых перекрестках, где разрешен переход по диагоналии;
  • Вводится понятие "пешеходы с нарушениями зрения" вместо "слевые пешеходы" ранее.

Новые дорожные знаки и разметка

  • Появляются новые дорожные знаки во всех категориях — предупреждающих, запрещающих, указательных, информационно-указательных знаках и знаках приоритета. В частности вводятся знаки для обозначения платных участков дорог, совмещенного движения легковых автомобилей и велосипедов, мест для зарядки электромобилей и элеткрозарядных станций, диагональных пешеходных переходов и другие.
  • Вводится новая дорожная разметка. Она будет использоваться для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке, мест концентрации ДТП и другое.
  • Также нововведения коснулись вертикальной разметки. Если ранее такая разметка была только черно-белой, то теперь добавляется желто-красная разметка (для обозначения участков концентрации ДТП) и красно-белая (для обозначения пешеходных переходов на проезжей части дорог или велосипедных дорожках)

Напомним, также с 1 ноября в Киеве вводится единый скоростной режим. До 1 апреля максимальная разрешенная скорость в столице будет ограничена на уровне 50 км/ч (кроме участков, где действуют более строгие ограничения).

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