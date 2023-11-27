Полював на позиції ЗСУ: у Чернігівській області затримали агента ФСБ

За інформацією відомства, з жовтня 2023 року за вказівкою російської спецслужби агент збирав розвіддані про місця знаходження українських захисників у регіоні. Насамперед він намагався встановити точні координати штабів ЗСУ, які залучені до оборони північних рубежів України.

Крім того, російського найманця цікавили локації фортифікаційних споруд та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки українських захисників.

Така розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки артилерійських ударів по прикордонню України та проведення диверсійних вилазок.

Зазначається, що російського агента затримали під час виконання чергового завдання в районі можливого розташування одного з об’єктів Сил оборони.

"За даними слідства, зловмисником є 20-річний мешканець Новгород-Сіверської громади, який був завербований ФСБ ще у березні 2022 року під час тимчасової окупації частини регіону", - йдеться в повідомленні СБУ.

Після втечі окупантів з Чернігівської області зрадник з оперативним псевдонімом "Шут" отримав інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності на користь РФ та перейшов у "режим очікування".

"У жовтні цього року на російського агента вийшов його "куратор" - кадровий співробітник прикордонного управління ФСБ по Брянській області - та поставив йому розвідзавдання", - зазначають у відомстві.

Для їх виконання зрадник їздив по регіону на власному автомобілі та знімав на камеру мобільного телефону місця ймовірного базування Сил оборони. Отримані відомості він передавав росіянам через спеціально створену електронну поштову скриньку, після чого видаляв усі повідомлення.

За виконані завдання російська спецслужба обіцяла зраднику грошову винагороду.

При обшуку у затриманого виявили та вилучили докази його причетності до злочину. Наразі йому загрожує довічне ув'язнення за обвинуваченням у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.