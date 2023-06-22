"Полював" на Bradley. СБУ затримала навідника російських ракет на заводи Миколаєва

"Насамперед російську воєнну розвідку цікавили локації складів з боєприпасами і маршрути пересування важкої бронетехніки ЗСУ, у тому числі танків Leopard і бойових машин піхоти (БМП) Bradley", - йдеться в повідомленні.

Саме за його наведенням рашисти обстріляли Миколаївський суднобудівний завод. Тоді внаслідок ворожої атаки було поранено 6-х мирних жителів і пошкоджено їхні будинки.

Крім того, ворожий поплічник передавав до ГРУ місця базування та переміщення Сил оборони на території обласного центру. Для виконання розвідзавдань інформатор ГРУ отримував грошову винагороду від свого російського "куратора".

Контррозвідники СБУ затримали ворожого поплічника під час збору нових даних про дислокацію Сил оборони на території міста.

За даними слідства, фігурантом виявився місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці на початку цього року.

Для збору інформації зловмисник самостійно виходив на місцевість і фіксував "потрібні" відомості або "в темну" використовував своїх знайомих.

При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності, а також набої до стрілецької зброї.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Bradley в Україні

БМП Bradley є основний БМП механізованих військ армії США. На озброєння вона надійшла 1981 року після 17 років випробувань, що почалися 1964 року. В Україну Bradley надійшли у квітні 2023 року. У Міноборони навіть показали, як БМП США перефарбовують та наносять новий камуфляж.

Буквально нещодавно бойова машина піхоти (БМП) Bradley врятувала екіпаж бійців ЗСУ після того, як до неї потрапила ракета від "Града". Військові живі та здорові, тільки в одного з них легка контузія.