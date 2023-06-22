"Охотился" на Bradley. СБУ задержала наводчика российских ракет на заводы Николаева

"Прежде всего, российскую военную разведку интересовали локации складов с боеприпасами и маршруты передвижения тяжелой бронетехники ВСУ, в том числе танков Leopard и боевых машин пехоты (БМП) Bradley", - говорится в сообщении.

Именно по его наведению рашисты обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены 6 мирных жителей и повреждены их дома.

Кроме того, вражеский приспешник передавал в ГРУ места базирования и перемещения Сил обороны на территории областного центра. Для выполнения разведзаданий информатор ГРУ получал денежное вознаграждение от своего российского "куратора".

Контрразведчики СБУ задержали вражеского приспешника во время сбора новых данных о дислокации Сил обороны на территории города.

По данным следствия, фигурантом оказался местный житель, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству в начале этого года.

Для сбора информации злоумышленник самостоятельно выходил на местность и фиксировал "нужные" сведения или "в темную" использовал своих знакомых.

При обысках по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.

Фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Bradley в Украины

БМП Bradley является основной БМП механизированных войск армии США. На вооружение она поступила в 1981 после 17 лет испытаний, начавшихся в 1964 году. В Украину Bradley поступили в апреле 2023 года. В Минобороны даже показали, как БМП США перекрашивают и наносят новый камуфляж.

Буквально недавно боевая машина пехоты (БМП) Bradley спасла экипаж бойцов ВСУ после того, как в нее попала ракета от "Града". Военные живы и здоровы, только у одного из них легкая контузия.