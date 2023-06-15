ua ru
Чт, 15 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Довела свою "живучість". БМП Bradley врятувала життя бійцям після влучання в неї ракети

Новость на русском →
Україна, Четвер 15 червня 2023 12:40
Довела свою "живучість". БМП Bradley врятувала життя бійцям після влучання в неї ракети Фото: БМП Bradley врятувала життя бійцям ЗСУ після влучення в неї ракети та пожежі (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Бойова машина піхоти (БМП) Bradley врятувала екіпаж бійців ЗСУ після того, як до неї потрапила ракета від "Града". Військові живі та здорові, тільки в одного з них легка контузія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Так, під час бойового завдання БМП отримала пряме влучання ракети в башту з "Граду" та загорілася.

"Екіпаж безпечно евакуювався, а механік-водій (на третьому фото, - ред.) відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Наслідки - легка контузія у одного з воїнів", - розповіла вона.

За даними Маляр, екіпаж продовжує виконувати завдання на іншій техніці, а пошкоджений Bradley вже на ремонті.

"Цей приклад доводить, що заявлена виробником бронемашин непересічна бойова живучість - не просто слова. Не існує техніки, яку неможливо знищити, існує техніка, яка рятує життя", - зазначила заступник міністра оборони.

Bradley для України

У квітні 2023 року Пентагон підтвердив прибуття частини броньованих машин М2 Bradley, про надання яких оголошували в США. Крім того, у Міноборони України показали, як Україна вже наносить новий камуфляж на нову техніку.

Для довідки

БМП Bradley - основна бойова машина піхоти, що знаходиться на озброєнні механізованих військ армії США. На базі машини створено гусеничну платформу Bradley. Вона надійшла на озброєння в 1981 році після тривалих випробувань, що тривали з 1964 року. Бойова машина одержала назву на честь легендарного американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
РФ стягує ракетні війська на кордоні з Україною: Генштаб назвав області в зоні ризику
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом