UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Полювання на патріотів. У Мелітополі окупанти пропонують здавати партизанів за пів мільйона рублів

Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують шукати українських партизанів в окупованому Мелітополі. Вони навіть оголосили "премію" у 500 тисяч рублів тим, хто здасть патріотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, в окупантів агонія, адже вони не можуть знайти партизан.

"В усіх людей, які мають щось спільне з українським та з Україною вони бачать партизан. Наприклад, на цьому тижні вони навіть оголосили премію - якщо хто здасть партизана, то вони одразу дають 500 тисяч рублів", - сказав Федоров.

Загарбники також рекламують чат-бот, у якому агітують здавати патріотів в обмін на гроші.

Окрім того, Федоров зазначив, що у місті почастішали випадки викрадень людей.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя повідомляв, що загарбники масово викрадають цивільних та вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі.

Він також зазначав, що росіяни чинять справжні звірства з полоненими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольЗапорожская областьВійна Росії проти України